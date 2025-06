“Noi consideriamo molto pericoloso che l’Iran si doti dell’arma nucleare non solo per il pericolo in sé, ma perché avvierebbe una rincorsa alle armi atomiche in altre zone dell’area innescando un effetto domino”. L’ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla Camera, nelle comunicazioni sul prossimo Consiglio europeo. “Siamo convinti che solo una azione diplomatica possa garantire la pace nella regione. Noi siamo pronti a fare la nostra parte ma è tempo di abbandonare ambiguità e distinguo” e “con questo obiettivo ho mantenuto i contatti” con gli altri partner per “un’azione coesa” per favorire i negoziati.