Le sedi diplomatiche e rappresentative dei Paesi coinvolti sul fronte in Medio Oriente - Israele, Iran e Stati Uniti - sono ora sottoposte a misure straordinarie di protezione e controllo. Non sono esenti le basi militari americane in Italia

Dopo l’attacco Usa ai siti nucleari dell’Iran di stanotte, è stato portato al livello massimo, in tutta Italia il dispositivo di sicurezza intorno agli obiettivi sensibili presenti sul nostro territorio. Le sedi diplomatiche e rappresentative dei Paesi coinvolti sul fronte in Medio Oriente – Israele, Iran e Stati Uniti – sono ora sottoposte a misure straordinarie di protezione e controllo, dopo che già a metà giugno, all’inizio delle ostilità, il Viminale aveva provveduto ad alzare il livello di allerta.

Adesso che gli Stati Uniti sono intervenuti bombardando con i B-2 i siti di Fordow, Natanz ed Isfahan, risultano rafforzate le attività di sorveglianza in 250 sedi di enti ebraici e iraniani dislocati nel nostro Paese. A Roma, invece, la Prefettura ha disposto l’intensificazione della vigilanza sugli obiettivi americani e un potenziamento delle misure a tutela dell’ambasciatore USA. I servizi di intelligence sono stati sensibilizzati anche perché oggi la Capitale, al Vaticano, ospiterà la seconda giornata del Giubileo dei governanti, che prevede la presenza diverse delegazioni estere. Anche la Prefettura di Milano fa sapere di aver disposto un intensificazione delle misure di sicurezza “a tutela degli obiettivi sensibili presenti nel territorio milanese”.

Ovviamente, non sono esenti dalla massima allerta le basi americane in Italia: da Aviano a Sigonella sono stati rafforzati i dispositivi messi in campo per garantire la sicurezza dei militari.