Nei primi due impianti le centrifughe per arricchire l’uranio, nel terzo anche una grande base aerea

A essere finiti nel mirino dei bombardieri americani sono i tre maggiori siti nucleari iraniani, che hanno scaricato – secondo le informazioni uscite sui giornali Usa – una dozzina di bombe ‘bunker buster’ su Fordow e 30 missili Tomakawk su Natanz e Isfahan. “Sono stati completamente e totalmente cancellati”, ha detto il presidente Donald Trump parlando alla nazione.

Fordow

Le immagini dall’alto lasciano vedere ben poco dell’impianto di arricchimento dell’uranio. Il complesso, costruito vicino alla città santa di Qom, 150 chilometri a sud di Teheran, è altamente sorvegliato ed è stato reso pubblico per la prima volta nel 2009. La sua costruzione, secondo le stime, è iniziata agli inizi del 2000. Le due aree principali dell’impianto si trovano a una profondità stimata di 80-90 metri sottoterra. “Le dimensioni e la configurazione della struttura sono incoerenti con un programma pacifico” sul nucleare, aveva detto Barack Obama nel 2009.

Natanz

Costruito in segreto ma rivelato pubblicamente nel 2002, questo sito è in grado di arricchire l’uranio fino al 60% di purezza e si ritiene che sia responsabile della produzione della maggior parte dell’uranio iraniano di qualità quasi militare. Natanz si trova a oltre 160 chilometri a sud di Teheran e la sua struttura è parte in superficie e parte sottoterra. Nel 2010 il virus informatico Stuxnet ha sabotato le sue centrifughe. Nel 2020 e nel 2021 due esplosioni distinte hanno danneggiato l’impianto.

Isfahan

La città di Isfahan, a sudovest della capitale, ospita una serie di importanti strutture militari, fra cui impianti nucleari, una grande base aerea e fabbriche associate alle produzioni di droni. Il sito ospita l’impianto in cui l’uranio naturale viene convertito per poi essere immesso nelle centrifughe di Natanz e Fordow. L’impianto, la cui costruzione è iniziata nel 1999, gestisce tre piccoli reattori di ricerca forniti dalla Cina, oltre a produrre il combustibile e altre attività per il nucleare civile iraniano.