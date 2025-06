Era il 20 aprile del 2023 quando una betoniera travolse e uccise una ciclista in pieno centro a Milano. Lo scorso ottobre la procura aveva chiuso le indagini e contestato l’omicidio colposo anche all’allora assessore alla Mobilità Marco Granelli. Indagati per la stessa accusa per l’autotrasportatore e due dirigenti comunali. L’accusa per l’amministratore riguarda presunte irregolarità nella realizzazione della pista ciclabile. Granelli chiederà di essere processato con rito abbreviato.

Secondo quanto riporta l’Ansa la richiesta di rito alternativo verrà formalizzata il prossimo 17 giugno quando davanti al giudice per l’udienza preliminare, Alberto Carboni, si aprirà l’udienza preliminare a carico anche dell’autotrasportatore e di due dirigenti comunali.

Sul tavolo del giudice Carboni è arrivata anche una seconda richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’assessore e di un manager di Palazzo Marino per motivi analoghi: la vicenda riguarda un incidente del febbraio 2023 in viale Brianza angolo piazzale Loreto in cui ha perso la vita Veronica D’Incà, 38 anni, e pure lei in bicicletta. Per questa indagine va ancora fissata l’udienza preliminare. Non si esclude che Granelli, tramite il suo difensore, chieda anche qui l’abbreviato e che i due procedimenti vengano riuniti.