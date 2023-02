“Siamo qui con tre richieste. Limitare l’entrata di mezzi pesanti in città, pedonalizzare le strade davanti alle scuole e il limite di 30 all’ora in tutta Milano”. Tommaso Goisis, coordinatore della manifestazione Basta morti in strada, spiega il perché del raduno in piazzale Loreto, all’angolo con viale Brianza. È lo stesso luogo dove è morta investita da un camion Veronica, 38 anni, il 1° febbraio. “È successo proprio dove sono io in piedi”, spiega Federico Del Prete, presidente Legambici – Legambiente. Quindici minuti di silenzio, uno per ognuna delle quindici vittime i cui nomi vengono letti ad alta voce. Poi un lungo applauso. “Credo che le nostre città abbiano diritto di essere vivibili per tutti, per le persone”, conclude Valerio Montieri, consigliere nazionale della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta.