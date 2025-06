“Per un po’, in verità, ho pensato che sarei morto anche io. Poi ho riaperto gli occhi e ho visto che ero ancora vivo”. È il racconto dell’unico passeggero sopravvissuto all’incidente aereo dell’Air India che si è schiantato al suolo giovedì, poco dopo il decollo. “Circa un minuto dopo il decollo – racconta l’uomo dall’ospedale – ho sentito come se l’aereo fosse bloccato in aria. Dopo un po’ si sono accese delle luci verdi e bianche, cosa che probabilmente significava che l’aereo stava cercando di aumentare la velocità per il decollo. E invece si è schiantato”.

Intorno a lui, dice ancora, “c’erano solo cadaveri”.