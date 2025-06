Archiviate le questioni relative al nuovo allenatore, con Igor Tudor che rimarrà in panchina per la prossima stagione come dichiarato dal dg Damien Comolli, la Juventus è pronta a cominciare la propria avventura nel “nuovo” Mondiale per club. 32 squadre, format innovativo e tante incognite. La Juve fa parte del raggruppamento G e sfiderà Al-Ain, Wydad e Manchester City. L’esordio arriverà nella notte tra il 18 e il 19 giugno contro l’Al-Ain.

Leggi anche – I gironi e il programma completo | Date, orari e dove vedere in tv

Leggi anche – Come funziona: il format e le regole | La guida rapida

Mondiale per club, le avversarie della Juve

Due avversarie “abbordabili” e una delle favorite assolute, il Manchester City. Partiamo dall’Al-Ain, primo avversario bianconero e partecipante grazie alla vittoria in AFC Champions League 2023-2024. Si tratta di una squadra degli Emirati Arabi che nell’ultima UAE League (campionato nazionale) si è classificata al quinto posto con 44 punti. Tra tutti, l’unico giocatore conosciuto in campo europeo in rosa è Fabio Cardoso, ex Porto.

Dagli Emirati Arabi al Marocco. La seconda squadra che i bianconeri affronteranno sarà il Wydad, club di Casablanca e rivale del Raja Casablanca, altra società marocchina rinomata. Il Wydad si è posizionato terzo in classifica con 54 punti, dietro a FAR Rabat e Berkane, nell’ultimo campionato marocchino. Il club partecipa in quanto ha vinto la CAF Champions League 2021-2022. Nessun nome particolarmente rilevante in rosa.

L’ultimo avversario non ha bisogno di presentazioni. Parliamo del Manchester City, che ha ottenuto la qualificazione al Mondiale grazie alla vittoria della Champions League 2022/23 in finale contro l’Inter per 1-0. Nonostante le difficoltà, la squadra di Pep Guardiola è arrivata terza in campionato grazie a una super rimonta. In Champions invece l’eliminazione contro il Real Madrid ai playoff.

Il calendario della Juve

Al Ain-Juventus , giovedì 19 giugno ore 03:00

, giovedì 19 giugno ore 03:00 Juventus-Wydad , domenica 22 giugno ore 18:00

, domenica 22 giugno ore 18:00 Juventus-Manchester City, giovedì 26 giugno ore 21:00

Leggi anche – Avversarie e calendario dell’Inter

Mondiale per club, dove vedere in tv e streaming

Il Mondiale per Club viene trasmesso interamente da DAZN che ha i diritti di tutte e 63 le partite che si disputeranno, comprese quindi quelle della Juventus. I match sono disponibili gratis, senza bisogno di pagare l’abbonamento. Per guardarli basterà effettuare la registrazione alla piattaforma. I match dei bianconeri saranno visibili anche su Mediaset, che ha la co-esclusiva dell’evento, e trasmette in tv una gara al giorno in chiaro, tra le migliori in programma nella fascia serale.