Come funziona il nuovo Mondiale per club Fifa. L’edizione 2025 del torneo si svolge dal 14 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti ed è la prima a 32 squadre: il nuovo formato andrà in scena ogni 4 anni. Il torneo riunisce squadre provenienti dalle 6 confederazioni internazionali: AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC e UEFA. Il format è identico a quello della tradizionale Coppa del Mondo per nazionali. Le 32 squadre sono divise in 8 gironi da 4 squadre ciascuno. Le prime due di ogni gruppo accedono alla fase a eliminazione diretta che prevede ottavi, quarti, semifinali e finale, tutti disputati in gara secca (con eventuali supplementari e rigori), per un totale di 63 partite. Due le italiane, Inter e Juventus, che si sono qualificate.

Mondiale per club, tutti i gironi

Girone A: Palmeiras, Porto, Al Ahly, Inter Miami

Girone B: Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Botafogo, Seattle Sounders

Girone C: Bayern Monaco, Auckland City, Boca Juniors, Benfica

Girone D: Flamengo, Espérance Sportive de Tunis, Chelsea, Los Angeles FC

Girone E: River Plate, Urawa Red Diamonds, INTER , Monterrey

, Monterrey Girone F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD, Mamelodi

Girone G: Manchester City, Wydad, Al Ain, JUVENTUS

Girone H: Real Madrid, Salisburgo, Al-Hilal, Pachuca

Mondiale per club 2025, tutte le squadre partecipanti

EUROPA (12)

Manchester City, vincitrice Champions 2023

Real Madrid, vincitrice Champions 2022

Chelsea, vincitrice Champions 2021

Bayern Monaco, tramite ranking

Paris Saint Germain, tramite ranking

Inter, tramite ranking

Porto, tramite ranking

Benfica, tramite ranking

Borussia Dortmund, tramite ranking

Juventus, tramite ranking

Atletico Madrid, tramite ranking

Salisburgo, tramite ranking

SUDAMERICA (6):

Palmeiras (BRA), vincitrice Libertadores 2021

Flamengo (BRA), vincitrice Libertadores 2022

Fluminense FC (BRA), vincitrice Libertadores 2023

Botafogo (BRA), vincitrice Libertadores 2024

River Plate (ARG), tramite ranking

Boca Juniors (ARG), tramite ranking

NORD-CENTRO AMERICA (5)

CF Monterrey (MEX), vincitrice Champions centro-nord americana 2021

Seattle Sounders FC (USA), vincitrice 2022

Pachuca (MEX), vincitrice 2024

Inter Miami (USA), invitata come rappresentante del paese ospitante

una tra Los Angeles FC (USA) o Club America (MEX)

AFRICA (4)

Al Ahly SC (EGY), vincitrice Champions africana 2020/21 e 2022-23

Wydad AC (MAR), vincitrice Champions africana 2021/22

Espérance Sportive de Tunis (TUN), finalista della Champions africana con l’Al Ahly già qualificata

Mamelodi Sundowns (SAF), tramite ranking

ASIA (4)

Al Hilal SFC (SAU), vincitrice Champions asiatica 2021

Urawa Red Diamonds (JPN), vincitrice Champions asiatica 2022

Al Ain (EAU), vincitrice Champions asiatica 2023/24

Ulsan (KOR), tramite ranking

OCEANIA (1)

Auckland City FC (NZL) tramite ranking

Mondiale per club, dove vedere in tv e in streaming

Il Mondiale per Club viene trasmesso interamente da DAZN che ha i diritti di tutte e 63 le partite che si disputeranno. La novità però è che i match sono disponibili gratis, senza bisogno di pagare l’abbonamento. Per guardarli basterà effettuare la registrazione alla piattaforma. DAZN è stata scelta come broadcaster globale esclusivo del Mondiale per Club FIFA 2025, è disponibile su tutti i dispositivi connessi, tra cui Smart TV, smartphone, tablet e console di gioco.

Alcuni match saranno visibili anche su Mediaset, che ha la co-esclusiva dell’evento, e trasmette in tv una gara al giorno in chiaro, tra le migliori in programma nella fascia serale. Questa la lista dei match visibili su Mediaset (Canale 5 o Italia 1) durante la fase a gironi: