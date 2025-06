Messico, Giappone e Argentina. Sono le nazionalità delle tre avversarie dell’Inter al Mondiale per Club, il primo con il format a 32 squadre (tutti i premi della competizione), che si svolgerà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio. I nerazzurri arrivano all’appuntamento dopo la deludente sconfitta in finale di Champions League per 5-0 contro il PSG e con Cristian Chivu, nuovo allenatore, in panchina. L’Inter fa parte del raggruppamento E e se la dovrà vedere con River Plate, Urawa e Monterrey. L’esordio arriverà nella notte tra il 17 e il 18 giugno contro il Monterrey.

Mondiale per club, le avversarie dell’Inter

Il Monterrey, avversario d’esordio di Lautaro e compagni, è una squadra messicana tra le più conosciute in patria. Nel club americano c’è un nome d’eccezione: Sergio Ramos, oltre a Lucas Ocampos, vecchia conoscenza della Serie A. Nella stagione attuale il Monterrey è arrivato settimo nel campionato Clausura messicano, ottenendo il pass per i play in: poi la qualificazione ai playoff dopo aver battuto l’U.N.A.M. per 2-0 e la successiva sconfitta nella fase conclusiva del torneo contro il Toluca ai quarti di finale.

La seconda squadra contro cui giocherà l’Inter è l’Urawa, club giapponese. Allenato da un polacco – Maciej Skorza – l’Urawa si trova al momento in seconda posizione nel campionato che equivale alla nostra Serie A in Giappone, a quota 34 punti, distante sei punti dal Kashima capolista. Nessun giocatore noto ai più, tranne Samuel Gustafson, centrocampista svedese e vecchia conoscenza di Torino e Cremonese.

L’ultima avversaria dei nerazzurri sarà il River Plate, squadra che tra le tre è quella che ha meno bisogno di presentazioni. Club argentino tra i più famosi insieme al Boca Juniors, il River è stato eliminato nel campionato argentino di Apertura ai quarti di finale dal Platense per 1-2. Meglio è andata in Copa Libertadores, dove il club allenato da Gallardo si è qualificato per i playoff vincendo il proprio raggruppamento con 12 punti. Tra gli ex Serie A ci sono Lucas Martinez Quarta, German Pezzella e Facundo Colidio.

Il calendario dell’Inter

Monterrey-Inter , mercoledì 18 giugno ore 03:00

, mercoledì 18 giugno ore 03:00 Inter-Urawa Red Diamonds , sabato 21 giugno ore 21:00

, sabato 21 giugno ore 21:00 Inter-River Plate, giovedì 26 giugno ore 03:00

Mondiale per club, dove vedere in tv e streaming

Il Mondiale per Club viene trasmesso interamente da DAZN che ha i diritti di tutte e 63 le partite che si disputeranno, comprese quindi quelle dell’Inter. I match sono disponibili gratis, senza bisogno di pagare l’abbonamento. Per guardarli basterà effettuare la registrazione alla piattaforma. I match dei nerazzurri saranno visibili anche su Mediaset, che ha la co-esclusiva dell’evento, e trasmette in tv una gara al giorno in chiaro, tra le migliori in programma nella fascia serale.