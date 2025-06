L’appello di Guardiola su Gaza: “Vediamo bambini uccisi dalle bombe o in ospedale. Rifiutatevi di rimanere in silenzio”

“Possiamo pensare che non sono affari che ci riguardano. Ma fate attenzione. I prossimi bambini di quattro o cinque anni saranno i nostri”. A parlare è Pep Guardiola – allenatore del Manchester City – ma questa volta non di calcio. Il riferimento è alla tragedia che si sta consumando nella striscia di Gaza. Il tecnico spagnolo ieri ha ricevuto la laurea honoris causa all’Università di Manchester da parte del rettore Nazir Afzal. E nel suo discorso ha deciso di esporsi apertamente: “È molto doloroso quello che vediamo a Gaza. Mi fa male a tutto il corpo”.

“Sia chiaro, non è una questione di ideologia. Non si tratta di sapere se ho ragione io o torto tu. Andiamo, si tratta solo di amore per la vita, di cura del prossimo”, ha detto Guardiola, affrontando un tema delicato, da cui solitamente i personaggi sportivi preferiscono tenersi alla larga pur di evitare polemiche. L’allenatore spagnolo invece parla apertamente dal palco: “Forse pensiamo di vedere bambini e bambine di quattro anni uccisi dalle bombe o uccisi in ospedale, perché non è più un ospedale, e che non sono affari nostri“. “Ma fate attenzione – ha proseguito Guardiola – I prossimi bambini di quattro o cinque anni saranno i nostri”.

L’appello di Guardiola

Il tecnico poi ha spiegato anche perché non riesce a restare indifferente: “Mi dispiace, vedo i miei figli quando mi sveglio ogni mattina da quando è iniziato l’incubo con i neonati a Gaza. E ho tanta paura. Magari questa immagine sembra molta lontana da dove viviamo ora e potreste chiedervi cosa poter fare”. A quel punto Guardiola ha raccontato una storia per ispirare gli studenti presenti a “fare la propria parte”. E ha aggiunto: “In un mondo che ci dice di essere troppo piccoli per fare la differenza, il potere di una persona è la sua scelta. Rifiutarsi di rimanere in silenzio“. Un appello per esortare tutti a fare la propria parte per cercare la pace e la fine delle atrocità a Gaza.