Le prime parole del direttore generale bianconero in conferenza stampa. Ha confermato anche l'accordo con il PSG per avere Kolo Muani durante il Mondiale per Club

“Vorrei aprire con una serie di argomenti: Igor Tudor sarà il nostro allenatore per la prossima stagione, non solo per il Mondiale per Club“. Ha esordito così Damien Comolli, nuovo direttore generale della Juventus nel corso della sua conferenza stampa di presentazione. “L’ho già chiarito a lui in diverse occasioni, siamo un grandissimo club, ci sono tantissime speculazioni ma voglio ribadirlo chiaramente”, ha aggiunto il nuovo dg bianconero.

“Vogliamo tenere Kolo Muani”: le parole di Comolli sul mercato

Tudor, Chiellini, il ds (“voglio assumerne uno insieme a un direttore tecnico”), ma anche il calciomercato. Damien Comolli ha toccato diversi temi nel corso della conferenza stampa, spiegando: “Sono lieto di annunciare che abbiamo trovato un accordo col Psg per il prolungamento del prestito di Kolo Muani. Ho parlato col calciatore dopo la partita con la Spagna, ha deciso di voler giocare il Mondiale col Club con la Juve e rimarrà”.

Poi parentesi anche per il post Mondiale, con la volontà della Juve di averlo nella stagione 2025/26: “Abbiamo parlato cordialmente col Psg, anche se non abbiamo trovato un accordo per dopo il Mondiale. Ma siamo ottimisti per raggiungere l’intesa per un prestito anche nel 2025/26: il Psg non ha chiuso le porte, il giocatore vuole rimanere con noi. Queste sono buone notizie”.

Comolli spiega il ruolo di Chiellini

L’altra novità nella Juventus è il nuovo ruolo di Giorgio Chiellini, con Comolli che ha spiegato: “Sarà quello di Director of Football Strategies. Abbiamo parlato chiaramente di quello che sarà il suo ruolo, non solo sul campo ma anche Direttore Tecnico per certi versi, vuol dire che lavoreremo a stretto contatto. Rappresenterà la Juve in federazione“. Ma avrà compiti anche in allenamento o sul mercato? “No, non si occuperà di quello”, ha concluso il dg bianconero.