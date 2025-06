“Salvini? Non conosce bene la proposta di legge sulla cittadinanza di Forza Italia. Non è una proposta passiva, è lo ius scholae. La cittadinanza per noi è una cosa seria, invece che stare 10 anni ai giardinetti è meglio stare 10 anni a scuola con profitto”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell’assemblea generale di Confcommercio, replicando alle parole del leader della Lega. “Se si deve diventare italiani bisogna conoscere la storia, la geografia, l’educazione civica e la lingua italiana. È una proposta che rende quasi più complicata la cittadinanza ma punta all’integrazione. Se chi studia nelle nostre scuole dopo 10 anni vuole diventare cittadino è giusto che lo faccia. Anche noi siamo contrari alla proposta della sinistra dei 5 anni. Dire no a prescindere è sbagliato, io non lo faccio mai. Devo ricordare che il punto 6 del patto elettorale de centrodestra dice che bisognerà lavorare per favorire l’integrazione degli immigrati regolari”