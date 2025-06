Referendum cittadinanza, Magi: “Hanno vinto astensionismo e mancata informazione. Eliminare il quorum”

“C’è un dato eclatante: a questo Referendum hanno partecipato un numero di cittadini che è superiore a quello che ha legittimato l’attuale governo in carica”. A dichiararlo è Riccardo Magi, segretario di +Europa e promotore del Referendum sulla cittadinanza, durante la conferenza stampa con i giornalisti per commentare il risultato dei quesiti referendari. “Il problema è il quorum e va eliminato – continua Magi – noi porremmo subito a tutte le forze parlamentari una riforma per abrogarlo”.

Una delle motivazioni che, secondo il segretario di +Europa e secondo gli attivisti del Comitato promotore, ha portato al risultato della votazione, è il poco spazio che la stampa, soprattutto il servizio pubblico, ha concesso all’argomento. “Mai come in questo caso c’è stata un’espulsione dalla programmazione Rai. A me è capitato di essere invitato a delle trasmissioni in cui pensavo si parlasse del Referendum ed invece si discuteva del caso Garlasco – continua scherzando Magi – sicuramente un Referendum su Garlasco avrebbe raggiunto il Quorum.”