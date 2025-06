Sono entrati nella villetta della famiglia Poggi, a Garlasco, per effettuare nuovi rilievi e ottenere una ricostruzione 3D della casa dove il 13 agosto 2007 venne uccisa Chiara e ricostruire la traiettoria delle tracce di sangue, la scena del crimine e la dinamica dell’omicidio, con misurazioni, l’uso di laser scanner e droni e rilievi fotografici. Secondo quanto si è appreso dagli inquirenti, l’attività dei Ris dei carabinieri in via Pascoli non è un sopralluogo a sorpresa, ma un’attività pianificata e notificata alle parti già da tempo, tanto che l’operazione è stata notificata alla parti già da tempo. E i legali della famiglia Poggi dichiarano che gli stessi accertamenti erano stati disposti durante il processo ad Alberto Stasi. Il decreto di ispezione viene attuato dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Milano nell’ambito del nuovo filone di indagine sull’omicidio che al momento vede come unico indagato Andrea Sempio.

Gli avvocati di Sempio e della famiglia Poggi – E proprio la sua avvocata Angela Taccia, in qualità di difensore, sta partecipando al sopralluogo. L’accertamento è stato, infatti, comunicato anche alla difesa del nuovo indagato nell’inchiesta sull’omicidio di 18 anni fa, per il quale Stasi è stato condannato in via definitiva. Nessuna notifica, invece, allo stato è arrivata ai legali della famiglia Poggi, a cui era stata comunque comunicata questa attività. “Non ho idea di cosa stiano facendo o cercando, non si capisce nulla”, si è limitato a dire l’avvocato Massimo Lovati, l’altro legale di Sempio. Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, legali della famiglia Poggi, esprimono amarezza nel riscontrare che il relativo decreto di ispezione era stato reso immediatamente disponibile alla stampa e non a loro, quali persone offese dal reato, in un contesto nel quale la Procura di Pavia si era formalmente impegnata a garantire la riservatezza della verifica investigativa” aggiungono i legali. “Al momento non sappiamo quale sia lo scopo di queste ulteriori verifiche che sembrerebbero sovrapporsi agli accertamenti già compiuti in sede peritale nel contraddittorio tra le parti nel procedimento a carico di Alberto Stasi” concludono gli avvocati, sottolineando che “anche questa mattina, come sempre in passato, i genitori di Chiara hanno aperto le porte della loro casa agli inquirenti, come era stato loro richiesto per le vie brevi”.

Il sopralluogo – Già nelle scorse settimane è emerso che i carabinieri, delegati per le indagini dai pm pavesi, devono ricostruire la dinamica dell’aggressione del 13 agosto 2007, con l’ipotesi, tra l’altro, della presenza di Sempio e altre persone, attraverso la cosiddetta “Bloodstain Pattern Analysis”, ossia una nuova lettura delle moltissime tracce ematiche che allora avevano ricoperto la scena del crimine: pavimento, muri, telefono, divano, porte e altre zone. Da qui l’attività odierna, già programmata, fatta di misurazioni e rilevazioni, fotografie e riproduzioni video, con tutte le strumentazioni scientifiche a disposizione per rileggere la traiettoria delle tracce e la dinamica dell’omicidio.

L’inchiesta – Nelle nuove indagini, infatti, fino ad oggi non c’era stato alcun accesso alla villetta da parte degli investigatori, ma solo lo studio di immagini e documenti dell’epoca e dei vari processi. Ingresso necessario, dunque, per raccogliere eventuali elementi, come le distanze e la collocazione delle varie tracce ematiche rispetto all’aggressione. Una rilettura che verrà fatta anche rispetto alla posizione, nell’ipotesi dei pm, dell’aggressore sulle scale che portano alla cantina, in fondo alle quali venne trovato il corpo di Chiara.

Oltre al Dna sulle unghie di Chiara, che la Procura di Pavia sulla base di una nuova consulenza attribuisce a Sempio, uno dei pilastri dell’accusa, infatti, è l’impronta “papillare 33” individuata ai tempi sulla parete destra delle scale. Impronta del palmo di una mano, di Sempio sempre sulla base di una consulenza dei pm, di cui si hanno solo le immagini repertate all’epoca e che, vista la sua posizione, fa ipotizzare che Sempio, sempre ammesso che sia responsabile, non avrebbe sceso i gradini ma si sporse dall’inizio della scala, appoggiando la mano sul muro. Ipotesi questa compatibile col fatto che, come accertato dalle precedenti indagini, non sono state rilevate impronte insanguinate di scarpe dell’assassino sugli scalini verso il basso.

(immagine d’archivio)