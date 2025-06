Spari contro il candidato alla presidenza in Colombia Miguel Uribe: il momento dell’arresto dell’attentatore

Il senatore di destra e candidato alle presidenziali colombiane del prossimo anno Miguel Uribe è rimasto ferito dopo essere stato attinto da colpi d’arma da fuoco a Bogotà. Il senatore conservatore è stato attinto da tre colpi d’arma da fuoco, due alla testa e uno al ginocchio. L’attentatore è un ragazzo di 15 anni: lo hanno confermato le autorità colombiane, che hanno nel frattempo arrestato l’adolescente, trovato in possesso dell’arma (una pistola semiautomatica tipo Glock) utilizzata nell’attacco. Il giovane è rimasto ferito a una gamba, durante lo scontro con le guardie del corpo del senatore, ed è stato portato per cure mediche alla Clinica Colombia, dove rimane in custodia della polizia.