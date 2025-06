In piazza per Gaza, Rula Jebreal: “È un genocidio, chiamiamolo con il suo nome per fermarlo” – L’intervento

“Sono felice di essere con voi, sono orgogliosa, sono la prima donna palestinese a parlare davanti a un pubblico. Tutti i genocidi iniziano con le parole, parole che negano l’umanità di un popolo, che criminalizzano le vittime, trasformandole in una minaccia esistenziale contro cui tutto è permesso”. Ha iniziato così la giornalista Rula Jebreal che è salita sul palco della manifestazione per Gaza organizzata a Roma dal Pd, M5s e Avs in piazza San Giovanni. “Le parole servono anche a resistere. Io credo bisogna dare il giusto nome alle cose, perché altrimenti non le vediamo. È importantissimo definire quello che sta succedendo a Gaza genocidio. Parlare di crisi umanitaria, è allontanarsi dalla verità. Il nostro dovere morale in questo momento non è proteggere i lobbisti e l’establishment, ma salvare le vite umane“.