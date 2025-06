In piazza per Gaza, i leader di Pd, M5s e Avs: “Qui l’Italia che non tace come Meloni”

Dietro uno striscione con scritto ‘Stop al massacro. Basta complicità‘ con i colori della Palestina, la segretaria del Pd Schlein, il presidente del M5s Giuseppe Conte e i leader di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni hanno aperto a Roma la manifestazione ‘In piazza per Gaza‘. Il corteo è partito da Piazza Vittorio ed arrivato in Piazza San Giovanni, per gli interventi dal palco. Schlein, Bonelli e Fratoianni hanno intonato ‘Bella ciao’ insieme ai manifestanti mentre si alzavano cori ‘Palestina libera!’. Tante le bandiere palestinesi e quelle della pace. “È un’enorme risposta di partecipazione per dire basta al massacro dei palestinesi e ai crimini del governo Netanyahu. È un’altra Italia che non tace, come fa il governo Melono, afferma la leader dem”.