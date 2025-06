In piazza per Gaza, Angelo Bonelli in lacrime sul palco mentre parla dei bambini palestinesi

Angelo Bonelli non ha trattenuto le lacrime durante il suo intervento dal palco alla manifestazione per Gaza, quando ha raccontato dell’incontro con una madre palestinese disperata per il figlio mutilato. “Sono stanco, e lo dico alla Meloni che usa spesso il fatto di esser mamma, noi non vogliamo un governo codardo e vigliacco”, ha detto tra l’altro Bonelli.