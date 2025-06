“Netanyahu ha resuscitato odio contro ebrei”: Gad Lerner interrotto alla manifestazione per Gaza. Poi gli applausi

Qualche fischio e qualche ‘buu’ sono partiti, dalla piazza di San Giovanni, mentre il giornalista Gad Lerner stava intervenendo dal palco della manifestazione per Gaza organizzata da Pd, M5s e Avs. “Netanyahu si intesta abusivamente la memoria della Shoah per tentare di darsi un salvacondotto morale. E così induce molta gente anche a dire ‘basta con questi ebrei, ci hanno stufato con la Shoah‘. Ma io vado avanti lo stesso. Chi lavora per la pace rispetta le sensibilità altrui e io a casa non andrò proprio, non saranno certo certe urla a farmici andare”, ha quindi detto il giornalista che si era anche definito ‘sionista, aggiungendo: “Noi siamo qui perché vediamo e non possiamo tacere”. Alla fine del discorso Lerner è stato applaudito a lungo dai manifestanti