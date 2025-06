Il ministero dell’Interno ha disposto la scorta per Pina Picierno, europarlamentare del Pd e vicepresidente del Parlamento europeo. Negli ultimi mesi era stata oggetto di minacce e intimidazioni attraverso lettere, mail e social da parte di movimenti filorussi ed estremisti pro-Pal. La tutela dell’europarlamentare dem è affidata a un dispositivo della Polizia di Stato. La Picierno era stata attaccata a marzo con una serie di insulti dall’anchorman russo Vladimir Solovyev, giornalista vicino a Putin.

Il capodelegazione Pd al Parlamento europeo, Nicola Zingaretti, ha espresso solidarietà con queste parole: “Nessuna idea deve essere messa sotto scorta. Siamo vicini a Pina Picierno nostra collega , eurodeputata del Pd, a cui è stata assegnata la protezione della Polizia di Stato dopo le minacce subite in questi ultime settimane”. Zingaretti ha aggiunto: “La decisione presa dal Viminale è giunta tempestiva. A Pina Picierno la più sincera solidarietà di tutta la delegazione del Pd al Parlamento Europeo”.

Molti gli attestati di vicinanza alla dem. “Un abbraccio a Pina Picierno. Nessuna minaccia – scrive sui social Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo – può oscurare il suo impegno per libertà e verità. Vicinanza personale e politica: oggi più che mai, uniti contro l’odio e la violenza”. Il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva scrive: “Solidarietà e vicinanza a Pina Picierno, vittima di un clima di odio e intolleranza inaccettabile che va stroncato con decisione. Se non si è più liberi di esprimere le proprie opinioni, se si viene minacciati quando si dicono le proprie idee, si è varcato il confine che separa la democrazia dalle autocrazie. Un confine che non vogliamo, non dobbiamo varcare. Ma al contrario, difendere. Forza Pina!”. “Vicinanza, amicizia e sostegno a Pina Picierno” ha detto il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova in diretta a Coffee Break su La7.

“Esprimo la mia solidarietà a Pina Picierno, europarlamentare del Pd, costretta a vivere sotto scorta per una serie di minacce ricevute. Abbiamo idee diverse, com’è logico che sia, ma trovo del tutto inaccettabile che si arrivi fino a questo punto. La civiltà politica è imprescindibile” afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi. “Forza Pina Picierno. Siamo al tuo fianco. Il rispetto della libertà di espressione e pensiero è un confine invalicabile in una democrazia. Nessuna intimidazione potrà mai zittire chi crede e difende i valori democratici dell’Europa” sscrive su X la senatrice del Pd Valeria Valente.