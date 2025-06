Donzelli: “Spero che il referendum fallisca. Santanchè? Sta lavorando molto bene, può continuare a farlo”

“Nelle prossime settimane e mesi estivi abbiamo deciso di fare una campagna per raccontare il decreto sicurezza”. A dirlo ai giornalisti, al termine dell’Esecutivo Nazionale, è Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione del partito guidato dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Chiediamo a Donzelli se in questi giorni ci sarà anche una campagna per promuovere il ‘vado ma non voto’ annunciato dalla premier nei giorni scorsi, in riferimento ai referendum del prossimo 8 e 9 giugno. “Tutte le scelte sono legittime, non votare non è una delegittimazione del referendum che prevede il quorum – spiega Donzelli – è un non riconoscersi nei contenuti di chi ha proposto i referendum”. Allora proviamo a chiedere, ad esempio sul quesito sul Jobs Act, al di là di chi ha proposto il referendum, se ritiene giusto che non ci sia il diritto al reintegro davanti ad un licenziamento giudicato illegittimo, perché non andare al seggio e votare no? “Perché è legittimo anche non andare a votare, perché è uno strumento per far fallire il referendum e siccome io spero che il referendum fallisca, uno degli strumenti più utili per far fallire il referendum è non andare a votare”. Capitolo Santanchè, alla luce delle nuove notizie di oggi. “Non ho visto le nuove notizie, Santanchè sta lavorando molto bene come ministro. È stata lei la prima a dire che se dovesse arrivare il rinvio a giudizio sulla vicenda più delicata, quella dei fondi Inps, lei per prima avrebbe fatto una riflessione. Non mi sembra – conclude il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia – lei sta lavorando benissimo e può continuare a farlo”.