Diciannovenne accoltellato nella notte a Roma, è grave

Un ragazzo di 19 anni, che si trovava in compagnia della fidanzata, è stato accoltellato intorno alla mezzanotte nei pressi della fermata metro Lucio Sestio a Roma. Il giovane, colpito all’addome, è stato trasportato in ospedale in codice rosso ma non è in pericolo di vita. La fidanzata ha riferito agli investigatori che l’aggressione sarebbe scattata, senza motivo, da parte di alcuni ragazzi che conosce solo di vista. Sul posto la polizia che indaga. Il fatto sembra sia avvenuto in un’area della fermata dove non sono presenti telecamere.