In piazza contro il decreto sicurezza: “Promettiamo che lo smonteremo nei tribunali e nelle piazze”. Il videoracconto della giornata

Dopo l’approvazione alla Camera del decreto sicurezza, che ora passa al Senato, in migliaia hanno sfilato a Roma. Associazioni, sindacati, studenti e rappresentanze di M5S, Alleanza Verdi Sinistra, Partito Democratico e Rifondazione Comunista, tutti uniti nel dire no “ad una svolta autoritaria senza precedenti”. Al termine del lungo percorso, gli organizzatori si sono detti soddisfatti delle presenze raggiunte per una mobilitazione che continua. “Questo decreto è l’apripista di un progetto autoritario più complessivo, pericoloso perché rischia di trasformare l’Italia in una nuova Ungheria”, dicono alcuni degli organizzatori. “Promettiamo al governo Meloni che questo decreto lo smontiamo nelle aule di tribunale ma anche nelle piazze”.