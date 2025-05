Anche l'allenatore australiano del numero 1 al mondo si è unito scherzosamente alle prese in giro per il completo Nike che l'altoatesino sta indossando a Parigi

Sinner sta facendo un’ottima figura al Roland Garros. Vittorie nette nei primi due turni dell’Open di Francia contro i beniamini di casa Arthur Rinderknech e Richard Gasquet che hanno messo in mostra la chiara superiorità del numero uno al mondo nonostante sia da poco tornato a competere a causa dello stop forzato di tre mesi per il caso Clostebol. Ma a Parigi un’altra cosa è saltata all’occhio: l’outifit di Sinner. Tante, tantissime sono le prese in giro (scherzose) che si possono leggere sui social riguardanti il look con cui la Nike ha deciso di vestire l’altoatesino durante l’Open di Francia 2025.

Il verde accesso e il blu di Sinner hanno scatenato il web. Paragoni con foto di pavoni o persino con un altro genere di divise, come quella dell’Inter della stagione 2016/17 universalmente nota come “Maglia Sprite“. I social si sono sbizzarriti con gli sfottò nella scelta dell’abbigliamento da parte dell’altoatesino. “Sembra uno scolaretto, gli manca solo lo zainetto poi è pronto per la prima elementare”, ma anche “lo stilista è senza dubbio Kyrgios“.

Anche Darren Cahill, il coach di Sinner che al termine della stagione si separerà dall’altoatesino, ha voluto seguire il trend. Sul suo profilo Instagram, l’allenatore ha pubblicato una storia con scritto “Forza Luigi” insieme a una foto in cui paragona il tennista numero uno del ranking Atp al noto personaggio di Super Mario. Chissà se due risate se le sarà fatte anche lo stesso Sinner che però non dovrà scherzare in campo. Contro Jiří Lehečka dovrà dare continuità alle ultime prestazioni per inseguire il sogno di vincere il suo primo Roland Garros.