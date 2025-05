Caccia, Lorenzo Biagiarelli: “La riforma? Alimenta il nostro rapporto perverso con gli animali. Così il governo raccoglie voti”

“Ogni azione del governo, da quando è in carica, e del ministero dell’Agricoltura, è tesa a raccogliere consenso. Pensiamo alla battaglia contro la carne coltivata o quella sul meat sounding. Questa riforma va nella stessa direzione, se pensiamo che i cacciatori in Italia sono circa mezzo milione. Un bacino elettorale enorme“. Lo ha detto lo chef e autore Lorenzo Biagiarelli, a teatro con lo spettacolo prodotto da Loft Carne. Animali da mangiare, animali da salvare, ospite de ilFattoQuotidiano.it in una diretta sulla riforma della caccia con l’avvocato del Wwf, Domenico Aiello, e il giornalista Alberto Marzocchi. Biagiarelli – nella clip che vi proponiamo – si è spinto oltre, con una riflessione sul rapporto tra uomo, animali da produzione e fauna selvatica. La conclusione è che “questa riforma alimenta il nostro rapporto perverso con gli animali“.