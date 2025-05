Legge sulla caccia, mozione M5s per bloccarla. Costa: “È un incubo, così i bracconieri avranno vita più facile”

Il Movimento 5 stelle fa un ulteriore passo per bloccare la riforma, voluta dal Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, della legge 157 del 1992 che tutela la fauna e regola l’attività venatoria in Italia e lo fa presentando una mozione sia alla Camera che al Senato . “Noi chiediamo a questo governo – spiega, capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Agricoltura della Camera – di aprire una interlocuzione con l’, visto che a causa delle scelte scellerate di questo esecutivo l’Italia si trova in procedura di pre infrazione. Il nostro Paese – continua Caramiello – viola una serie di direttive come la direttiva Uccelli, il regolamento Ricci e la direttiva Habitat”. La mozione arriva a pochi giorni dalla circolazione di una bozza dele portato all’attenzione pubblica anche dalle associazioni ambientaliste. “Nel momento in cui la norma sposta quello che oggi noi consideriamo– aggiunge, vice presidente della Camera dei deputati – e lo fa diventare caccia, sta assicurando una cosa che è contro i principi costituzionali, in spregio alla tutela della biodiversità degli ecosistemi e degli animali. Un governo che nasce con l’idea della legalità, oggi (con questo ddl) trova malavita organizzata e tentativo di coprire i principi costituzionali”. Per questo ilcon la mozione chiede, prima di effettuare qualsiasi altra modifica alla legge 157 del 1992, di chiudere le procedure di infrazione avviate nei confronti del nostro Paese.