Corteo contro il decreto Sicurezza, scontri con la polizia: il video della carica e delle tensioni a Roma

Incidenti si sono verificati lunedì pomeriggio adurante una manifestazione contro il. I manifestanti con caschi, scudi e bastoni artigianali si sono diretti da piazza Barberini verso via del Tritone con l’intenzione di marciare verso il Parlamento, dove la misura che ritengono liberticida è approdata per la conversione in legge . Il cordone di polizia li ha fermati con alcune manganellate e una carica.