Dl sicurezza in Aula verso la fiducia. Le opposizioni: “Insulto a Parlamento e cittadini”. Meloni: “Avanti così”

Ha preso il via in Aula alla Camera l’esame del disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto Sicurezza, con disposizioni in materia di sicurezza pubblica, tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario. L’avvio della discussione generale è stato preceduto dagli interventi dei gruppi di opposizione che hanno duramente contestato la procedura seguita in commissione Affari costituzionali. Le opposizioni denunciano la “doppia tagliola“, a partire da quella che ha impedito il completamento dell’esame dell’originario disegno di legge in commissione, poi trasformato in decreto d’urgenza, ed eventualmente di emendarlo. E parlano di “populismo penale che fa andare in prigione anche Ghandi”. Il governo, invece, continua a tirare dritto, anche in Aula a Montecitorio, dove i banchi della maggioranza sono rimasti quasi deserti perché al termine di una discussione che si preannuncia lunga per l’elevato numero di deputati di opposizione iscritti a parlare, l’esecutivo è intenzionato a porre la fiducia. Del resto, Giorgia Meloni difende a spada tratta l’efficacia del decreto. Alcuni dicevano che era “inutile, sbagliato, persino disumano”, ha scritto sui social. Invece, “grazie alle nuove norme introdotte dal decreto, sono già stati eseguiti i primi sgomberi immediati di immobili occupati abusivamente”. Dunque, “avanti così, per tutelare i più deboli e difendere la proprietà privata”.

Per le opposizioni, il tweet della premier “getta benzina sul fuoco” confermando la volontà dell’esecutivo di “costruire un modello di società autoritario”. “In un paese in cui le ore di cassa integrazione sono passate da 15 mila a 24 mila in un solo anno; dove da 58mila i lavoratori coinvolti nei tavoli di crisi sono passati a 106; dove il 9% dei lavoratori a tempo pieno è povero; dove solo un Papa e i giovani protestano contro i cambiamenti di climatici; dove i detenuti soffrono per il sovraffollamento e così via, voi che fate? Gli impedite di manifestare, gli tappate la bocca”, ha detto in Aula Franco Mari, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs). “Trattare tutto come una emergenza da reprimere, ma la società si organizza e saprà rispondervi”. Il suo collega Filippo Zaratti, capogruppo di Avs in commissione Affari costituzionali, ha criticato il silenzio della maggioranza e del governo in Commissione, definendo la discussione “surreale”. Anzi, “la discussione non c’è mai stata”, ha ricordando che gli unici interventi sono stati quelli delle opposizioni: “Gli esponenti della destra non hanno aperto bocca durante l’esame di questo testo, trasformato in decreto legge dalla sera alla mattina”. Ancora: “non si può pensare di mettere in campo un provvedendo delicato che mette in discussione le libertà senza discussione in parlamento”. I numeri non mentono: solo sei i parlamentari di maggioranza presenti: due della Lega e quattro di Fratelli d’Italia, nessuno invece di Forza Italia. Il Movimento 5 stelle, postando la foto dell’aula ha scritto: “Se manifesti contro il governo rischi la galera, ma se resti a casa pagato dai cittadini, va tutto bene”. La deputata M5s Valentina D’Orso ha parlato di “anomalie, forzature e vere violazioni del regolamento” dovute alla doppia tagliola e denunciando che “l’iter di questo dl non ha precedenti” e rappresenta “un’emergenza per la nostra democrazia”, ricordando poi i “250 giuristi che ne denunciano le forzature”. Ancora: “E’ urgente che la Giunta del regolamento si riunisca e discuta di quanto accaduto sul decreto Sicurezza affinché questo non costituisca un precedente per altri soprusi futuri. Sarebbe gravissimo”.

“Il decreto Sicurezza non assicura affatto maggiore sicurezza in Italia, cioè la prevenzione e il contrasto dei reati, il rispetto delle regole, la certezza della pena, la difesa dei cittadini e la protezione delle vittime dei reati”, ha detto il deputato M5s Federico Cafiero De Raho, vice presidente della commissione Giustizia. “Questo Testo non prevede alcuna risorsa per rafforzare gli organici delle forze dell’ordine e della magistratura, contiene prevalentemente una miope pioggia di nuovi reati. Al vertice di tutti i diritti c’è la libertà, invece il governo con il decreto Sicurezza restringe gli spazi di dissenso espressione del disagio e dell’emarginazione sociale. Durissimo anche Riccardo Magi, segretario di Più Europa, che ha definito il decreto legge Sicurezza “una rottura dell’ordine costituzionale da molti punti di vista” e ha invitato l’Assemblea a “respingerlo con nettezza”. Lo ha definito “un insulto al Parlamento e ai cittadini italiani” che produce “una lacerazione nel tessuto costituzionale e civico del Paese”. Si è detto preoccupato che gli stessi presidenti delle Camere non abbiano rilevato queste criticità: “Le regole dell’ordinamento giuridico sono difese dalle alte cariche dello Stato solo fin dove ciò sia di loro interesse”. Ha evidenziato la trasformazione improvvisa del testo, che nella Conferenza dei capigruppo del Senato del primo aprile 2025 non era urgente, in un provvedimento urgente il 4 aprile. Sul merito, ha aggiunto che vi sono “questioni specifiche molto serie che ineriscono alle singole disposizioni, tutte di natura penale”, considerate “frutto di un esercizio ideologico puro e semplice, volto a soddisfare le pulsioni securitarie all’impronta del più estremo populismo penale”. Infine, sul conflitto di attribuzione tra il governo e i parlamentari sollevato da +Europa alla Corte costituzionale, Magi ha annunciato che “è stata fissata al 20 ottobre la camera di consiglio sul conflitto di attribuzione che abbiamo sollevato sul provvedimento”.

Alle denunce sul metodo e sul merito si unisce l’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (AIpdp), rappresentativa di oltre 200 docenti, che ha annunciato una settimana di “mobilitazione” e riflessione critica in 10 atenei italiani. E’ solo l’ultima iniziativa, dopo quella degli oltre 250 giuspubblicisti, della magistratura, Csm compreso, delle Camere penali, e dopo le critiche mosse anche da relatori Onu e dall’Ocse. Il ciclo di iniziative, da nord a sud, si svolge sul tema “politica criminale e principi costituzionali, a margine del decreto-sicurezza (d.l. n.48/2025)”. L’Associazione si era già espressa criticamente in passato contro il decreto, considerandolo “espressione di un ricorso al diritto penale in chiave simbolica di rafforzamento della sicurezza pubblica, per di più realizzato con lo strumento della decretazione d’urgenza”. I penalisti evidenziano che il decreto introduce “almeno quattordici nuove fattispecie incriminatrici e inasprisce le pene di almeno altri nove reati”. Ritengono che le condotte criminalizzate siano “nella quasi totalità dei casi, espressive di marginalità sociale o di forme di manifestazione del dissenso”, con interventi che risultano “per diversi profili di dubbia compatibilità con svariati principi costituzionali, compresi quelli di necessaria offensività, sussidiarietà e proporzione”. Tra i partecipanti attesi negli incontri figurano il Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Cesare Parodi, e il Presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane, Francesco Petrelli.

Governo e maggioranza continuano a fare orecchie da mercante, limitando le comunicazioni della giornata al tema degli sgomberi scelto da Meloni per il suo tweet. Lo stesso fa Matteo Salvini: “Grazie alle proposte della Lega nel Decreto Sicurezza finalmente ci siamo: chi occupa abusivamente una casa verrà sgomberato in 24 ore. La proprietà privata, frutto dei risparmi e dei sacrifici di una vita, è sacra! Dalle parole ai fatti!”. Dichiarazioni a cui ribatte l’Unione degli inquilini con un comunicato. “Non siamo noi i buonisti: siete voi incapaci di elaborare politiche abitative strutturali. Perché quegli alloggi erano vuoti? Perché si è permesso che immobili pubblici restassero abbandonati, creando terreno fertile anche per le infiltrazioni della criminalità organizzata? I cittadini perbene meritano questa politica inefficace?”, si legge. “Oggi in Italia ci sono oltre 90.000 alloggi pubblici inutilizzati solo perché mancano manutenzioni e ristrutturazioni di base. Alloggi che rimangono vuoti, nonostante 650 mila famiglie in graduatoria, per cattiva gestione degli enti: poi ci stupiamo se qualcuno le occupa? Non si può ridurre l’emergenza abitativa a un problema di ordine pubblico. Serve il coraggio politico di investire in case popolari, affitti sostenibili, rigenerazione urbana e lotta alla povertà. Ma sopratutto lavorare affinché la gestione del patrimonio esistente sia ottimale altrimenti tutto si consuma in meri slogan sicuritario buoni solo per gli stolti”.