A chiamare il 118 (e non le forze dell’ordine, come si era appreso in un primo momento), intorno alle 3, è stato il marito Vladimiro Lombardi

Una sola coltellata al torace, vicino al cuore. È morta così Samanta Zironi, la 50enne ferrarese trovata senza vita questa notte nella sua abitazione in via Gatti Casazza, nel quartiere Barco. A chiamare il 118 (e non le forze dell’ordine, come si era appreso in un primo momento), intorno alle 3, è stato il marito Vladimiro Lombardi, chiedendo i soccorsi e facendo pensare a un possibile un suicidio. L’uomo, 52enne, è stato fermato per omicidio, non ha confessato e durante l’interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere.

L’arma, un coltello da cucina, è stato trovato accanto al cadavere, riverso a terra sul pavimento della camera da letto con indosso solo gli slip. Sul posto i poliziotti di Ferrara, insieme ai colleghi della Scientifica impegnati nei rilievi. Tracce di sangue sono state trovate esclusivamente nella camera da letto dei coniugi, mentre il resto dell’appartamento era in ordine. Sono in corso anche accertamenti sulla vita della coppia: al momento non risulta che la donna abbia presentato in passato denunce contro il marito, ma risultano interventi delle forze dell’ordine per liti tra i due. La coppia ha una figlia, attualmente affidata ai servizi sociali

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