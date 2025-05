Chiedevano sesso in cambio di favori: arrestati due carabinieri e un poliziotto in provincia di Siracusa

Favori nell’ambito di una vicenda giudiziaria, aiuti per mettere la parole fine a problematiche di vicinato. In cambio? Sesso. È l’accusa che ha portato all’arresto di due carabinieri e di un poliziotto in provincia di Siracusa. Tutti al momento si trovano ai domiciliari: per loro l’ipotesi di reato è quella di induzione indebita a dare o promettere utilità. L’indagine è scattata nel gennaio scorso, quando una donna si è presentata all’ufficio denunce di un commissariato per ritirare una querela presentata per altre vicende. Durante l’attesa, però, la presunta vittima ha parlato dell’accaduto, esternando gravi accuse nei confronti di un appartenente dello stesso commissariato e di due appartenenti alla stazione dei carabinieri che, in precedenza, secondo la versione della donna hanno richiesto e ottenuto da lei prestazioni sessuali. A che pro? Come detto, per avere “la promessa di favori e interessamenti in relazione a una vicenda giudiziaria e a problematiche di vicinato“. Ad indagare è la Procura di Siracusa, che ha avviato le indagini sfociate negli arresti odierni, eseguiti dagli agenti della Squadra mobile di Siracusa e dai militari del nucleo investigativo del Comando provinciale.