La cerimonia di chiusura del Festival di Cannes, prevista per sabato a partire dalle 19, si svolgerà "in condizioni normali". Secondo gli organizzatori il Palais des Festivals funzionerà regolarmente

Black out elettrico nella regione occidentale delle Alpi Marittime in Francia. La notizia diffusa dalla prefettura su X. L’operatore francese (Rte), secondo quanto riportano i media, stima che 160.000 abitazioni siano senza elettricità e stanno lavorando per il ripristino la situazione. Secondo fonti della gendarmeria, come riporta Le Monde, guasto causato da un incendio, probabilmente di origine doloso, scoppiato la notte scorsa in una sottostazione ad alta tensione di Tanneron.

Senza energia elettrica anche la Costa Azzurra. La cerimonia di chiusura del Festival di Cannes, prevista per sabato a partire dalle 19, si svolgerà “in condizioni normali”. Secondo gli organizzatori il Palais des Festivals è “passato a un sistema di alimentazione elettrica indipendente”, consentendo il proseguimento di tutti gli eventi e le proiezioni programmati per sabato.

Ai giornalisti accreditati è stata data la possibilità di lavorare nella sala stampa. “Tuttavia, le proiezioni previste al Cineum sono temporaneamente interrotte e riprenderanno non appena la corrente elettrica sarà ripristinata “, hanno aggiunto gli organizzatori, secondo quanto riportato da France 3 PACA . I giornalisti di Franceinfo e France Inter di Cannes e Antibes hanno riferito che i semafori sono fuori servizio dalle 10 di mattina, complicando la circolazione sulla rete stradale.

Dunque se le sale di proiezione generate dal Palais sono funzionanti, lo stesso non si può dire di quelle del multiplex Cineum dove le screening sono momentaneamente sospese. Ad accezione dell’aeroporto di Nizza e presumibilmente gli ospedali di zona, tutto ciò che avviene fuori è tuttora bloccato, dai negozi ai semafori, dall’elettricità nelle abitazioni ai wi-fi. Per alcune ore è stato anche impossibile comunicare telefonicamente finché le reti Orange e SFR sono state ripristinate.

Ha collaborato Anna Maria Pasetti