Eurodeputata di Europa Verde identificata dai carabinieri per aver esposto una bandiera palestinese mentre passava il Giro

VICENZA – Un po' in tutta Italia scoppiano polemiche e scattano identificazioni a causa della bandiera palestinese che molti cittadini hanno deciso di esporre durante il passaggio del Giro. È un modo per segnalare la protesta contro l'uccisione di migliaia di persone a Gaza da parte dell'esercito israeliano. L'ultimo caso si è verificato a Lonigo, in provincia di Vicenza, dove un'eurodeputata di Europa Verde ha dovuto esibire la carta d'identità ai carabinieri che le hanno chiesto spiegazioni sul perché si trovasse al bordo della strada agitando una bandiera della Palestina.

A raccontarlo è la protagonista, Cristina Guarda, ex consigliere regionale del Veneto. “Subito dopo il passaggio del Giro d’Italia nel mio paese, sono stata identificata dai carabinieri. Mi trovavo all’interno del campo agricolo di proprietà della mia famiglia, a Lonigo, e avevo appena riposto la bandiera dopo il passaggio dei ciclisti”. Amaro il suo commento. “Tutto ciò è assurdo. Perché occupare così le forze dell’ordine? Mi chiedo perché identificare chi vuole solamente mostrare solidarietà nei confronti del popolo palestinese, vittima delle atrocità del governo Netanyahu. Come parlamentare europea non posso tacere di fronte al massacro e mi sono sentita in dovere di essere presente, sulle strade del Giro, con quella bandiera, come tante e tanti in tutta la penisola”.

Poi ha concluso: “Il mio non è un episodio isolato: in questi giorni, è stato fatto di tutto per nascondere le manifestazioni a sostegno della Palestina sulle strade del Giro. Con scarsi risultati, visto che le bandiere sono presenti in tutte le tappe. Un bellissimo segnale, anzitutto di umanità, che non può più essere ignorato dal governo. Da quello che è accaduto a me ho imparato che se si vuole scendere in piazza con una bandiera palestinese, non ci si deve dimenticare di portare con sé un documento di identità”.