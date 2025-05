Cento giuristi spagnoli accusano Israele di genocidio e chiedono a Ue e Spagna azioni più incisive

Un centinaio di giuristi spagnoli, membri del Gruppo di studi di politica criminale (Gepc) hanno accusato Israele di aver commesso crimini di guerra, contro l’umanità e genocidio a Gaza. In un comunicato, i penalisti sollecitano quindi Spagna e Unione Europea a intervenire nei processi penali internazionali contro Israele e a interrompere tutte le relazioni diplomatiche e commerciali.

L’organizzazione, che include le firme di oltre quaranta cattedratici di Diritto penale e figure di spicco, come l’ex vicepresidente della Corte Costituzionale, Adela Asua, e il magistrato emerito del Tribunale Supremo, Martin Malin, ha espresso la sua condanna circa la condotta del governo di Benjamin Netanyahu. I giuristi affermano nella nota che “tutte le notizie disponibili” indicano che l’esercito israeliano ha commesso crimini di guerra contro l’umanità e che esistono “solidi indizi” di un “delitto di genocidio”.

I firmatari criticano la “passività dominante” della comunità internazionale, puntando il dito contro gli Stati Uniti per il sostegno economico e militare a Israele, e contro l’Ue per l’ “equidistanza” o il “chiaro sostegno” allo Stato ebraico. Allo stesso tempo, criticano “l’insufficiente impegno” del governo spagnolo nella ricerca di una soluzione. Il Gepc chiede ai 27 paesi dell’Unione europea in particolare alla Spagna, di adottare misure attive, tra cui la partecipazione a processi internazionali contro leader israeliani, l’applicazione effettiva del principio di giurisdizione universale e un coinvolgimento diretto nella soluzione “politica” del conflitto.

Secondo gli ultimi dati ufficiali, a Gaza si contano quasi 54mila vittime degli attacchi israeliani, tra cui 16.500 bambini. Altre stime considerano queste cifre fortemente sottodimensionate, con un numero di morti che potrebbe essere almeno di 90mila.