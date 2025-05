“Israeliani sionisti non benvenuti”, il cartello in ebraico sulla vetrina di un negozio nel centro di Milano

“Israeliani sionisti non sono benvoluti qua”. È la scritta in ebraico apparsa ieri sulla vetrina di un negozio di via Statuto, nel centro di Milano. Oggi il cartello è scomparso, ne resta solo uno con scritto “stop war”, tra due razzi con le bandiere israeliana e palestinese. Le immagini della vetrina del negozio sono però circolate sui social. “Di nuovo la solita insalata dovuta o a mala fede, spesso di matrice antisemita, o a acefalite, di matrice genitoriale”, il commento su Facebook di Roberto Della Rocca, direttore del Dipartimento Educazione e Cultura dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, che ieri sulla sua pagina social ha pubblicato l’immagine del cartello sulla vetrina. Per Approfondire Mondo - Gaza, nuovi raid di Israele: almeno 44 morti. Il vice di Abu Mazen: “Lavoriamo per incontrare Papa Leone” Mondo - Due membri dell’ambasciata israeliana uccisi a Washington. L’assassino: “L’ho fatto per Gaza. Liberate la Palestina”

“A prescindere dalle valutazioni che ognuno di noi può dare sul conflitto mediorientale, si sta facendo passare il concetto che slogan, insulti e aggressioni fisiche contro gli ebrei siano ammissibili. La situazione – scrive in una nota il consigliere comunale di Azione Daniele Nahum – è andata fuori controllo e la società e le istituzioni devono dare una risposta. Serve una grande mobilitazione nazionale contro l’antisemitismo”.

I titolari del negozio dal canto loro spiegano: “Non siamo razzisti né antisemiti. Siamo per la pace non solo a Gaza, ma anche in Ucraina e ovunque ci siano guerre nel mondo. Come dice il Papa”. È stata data “un’interpretazione sbagliata di quello che intendevamo”, dicono. La scelta di usare l’ebraico è stata fatta “perché arriva direttamente agli interessati, che sono quelli che stanno massacrando tanti civili”. Ripetono di essere “molto arrabbiati” e “dispiaciuti per quello che sta succedendo a Gaza, per i civili, condanniamo Hamas al 100%”. Se oggi, dopo le polemiche esplose sui social, hanno deciso di toglierla – spiegano – “è per quieto vivere”.