Gaza, Di Battista: “L’esercito israeliano è la peggior organizzazione terroristica al mondo”. E critica Meloni

L’agenda politica italiana ha visto Gaza al centro della discussione per la mozione del centrosinistra, successivamente bocciata dalla maggioranza. Un tema sul quale è stato interpellato Alessandro Di Battista fuori la Camera. “Meloni ha deciso di schierarsi dalla parte degli assassini e del nazionalsionismo“, ha detto. Ieri il governo israeliano ha concesso a 5 camion Onu di entrare a Gaza, un numero irrisorio secondo Msf, ma che riaccende i riflettori su Food For Gaza. “Quelle di Tajani sono tutte balle – sottolinea l’ex parlamentare -. Lui si comporta come ministro degli Esteri israeliano”. Poi ha continuato dicendo “che è vergognoso che Italia e Germania non abbiano votato sullo stop degli accordi con Israele” spingendolo a rimarcare che crederà “ad un cambiamento nell’Ue dopo le sanzioni”. All’appello lanciato da alcuni intellettuali italiani su una possibile mobilitazione nazionale ha detto: “dove sono quelli di ‘Il mio nome è mai più’, hanno paura delle loro carriere?”.