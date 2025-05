Conte provoca Inzaghi: “Il campionato lo vince chi merita, a differenza di tornei brevi, dove trovi avversari con squalificati o infortunati”

L'allenatore del Napoli in conferenza stampa alla vigilia del match scudetto contro il Cagliari ha punzecchiato l'Inter e il suo allenatore

“La mia esperienza mi ha sempre detto che i campionati li vincono le squadre che hanno meritato e dimostrato di più”. Non usa mezzi termini l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida nella bolgia azzurra dello stadio Diego Armando Maradona contro il Cagliari. Il match con i sardi si giocherà domani, 23 maggio, in contemporanea con la sfida dell’Inter a Como. Al termine delle due partite verrà eletta la squadra campione d’Italia 2024/25, con la classifica che vede all’ultima giornata il Napoli primo con 79 punti e i nerazzurri secondi a quota 78. Proprio quest’ultimi sono stati punzecchiati da Conte durante il suo intervento, in cui ha provato a valorizzare il proprio operato a discapito di quello di Simone Inzaghi.

“Parliamo di 38 partite, a differenza di altri tornei brevi che oggi non sono neanche più così brevi. Ma lì è importante il sorteggio, trovi avversari con squalificati o infortunati“, ha detto Conte. Un chiaro riferimento all’Inter di Inzaghi, che oltre a essere in lotta per lo scudetto ha raggiunto la finale di Champions League, battendo avversari del calibro di Bayern Monaco e Barcellona. Proprio prima della sfida contro i tedeschi si è parlato molto delle assenze nella squadra di Kompany.

“In un percorso più breve – ha continuato l’allenatore del Napoli – può spuntare qualcosa di diverso, un imprevisto”. “Ma 38 partite sono veramente tante e delineano chi merita perché devi avere regolarità di prestazioni e di risultati, ma soprattutto devi gestire situazioni positive e negative”, ha concluso Conte. La sua squadra venerdì sera, salvo risultati clamorosi, festeggerà il quarto Scudetto della propria storia al termine della sfida al Cagliari già salvo e che non potrà contare sugli ex Napoli Caprile, Gaetano e Luperto. I nerazzurri invece, il 31 maggio contro il Paris Saint Germain, potrebbero alzare al cielo la loro quarta Champions League.