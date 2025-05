I due club non concordando sul giorno in cui giocare le rispettive partite contro Como e Cagliari: cosa sta succedendo e qual è il problema

“Sarà una scelta difficile. L’Inter vorrebbe giocare giovedì, il Napoli nel fine settimana. Il punto di partenza è questo, starà al Consiglio fare una sintesi”. Che sarebbe stato complesso l’aveva anticipato il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, ai microfoni di Radio Anch’io Sport a proposito della collocazione di Como-Inter e Napoli-Cagliari, le partite dell’ultima giornata di campionato che assegneranno lo scudetto. E infatti il Consiglio di Lega che si sta svolgendo in questi minuti è stato sospeso. La tensione resta altissima dunque non solo in campo, come testimoniato dalla penultima giornata di campionato, ma anche fuori.

Perché si è creato questo caos? Perché il regolamento della Serie A prevede che in caso di arrivo a pari punti a decretare la squadra campione d’Italia sia uno spareggio. È un’ipotesi remota, che si verificherebbe solamente in caso di pareggio dell’Inter e sconfitta del Napoli. Ma va tenuta obbligatoriamente in considerazione. Quindi sul tavolo restano due opzioni: giocare giovedì e prevedere un eventuale spareggio domenica, oppure scendere in campo venerdì con eventuale spareggio lunedì.

Il Napoli predilige questa seconda opzione: scendere in campo di venerdì “usando” il successivo sabato (giorno festivo) per smaltire i festeggiamenti del sempre più probabile scudetto. L’Inter invece chiede a gran voce di giocare la sfida con il Como giovedì. Con la finale di Champions in programma il sabato successivo, i nerazzurri pretendono che la Lega vada incontro alla squadra che potrebbe riportare in Italia l’ambita coppa dopo 15 anni. Il terzo incomodo è invece rappresentato da Dazn. Il suo interesse è infatti quello di poter trasmettere le partite di venerdì piuttosto che giovedì con un giorno lavorativo davanti.

Lo scontro è totale. “Da un lato si vorrebbe dare la gioia ai tifosi di veder le proprie squadre vincere in un giorno festivo, dall’altro, in caso di spareggio anche ipotesi difficile da realizzarsi, dobbiamo garantire all’Inter la possibilità di avere un adeguato riposo in vista della finale di Champions League. È interesse di tutto il calcio italiano che si possa aggiudicare quella coppa”, ha sostenuto Simonelli. Ora però va trovata la quadra.