“Fedriga e sofà”: le opposizioni contro Fedriga per la crisi in Friuli Venezia Giulia. “Scappa e non dà spiegazioni”

“Premiato poltronificio Fedriga e sofà”. Parafrasando un noto slogan pubblicitario, i consiglieri di minoranza hanno esibito in consiglio regionale a Trieste cartelli piuttosto eloquenti sulla situazione di caos che si è creata in Friuli Venezia Giulia dopo le dimissioni di sette assessori. Hanno chiesto inutilmente che il governatore Massimiliano Fedriga si presentasse per chiarire le ragioni di una crisi, che assomiglia molto a un regolamento di conti in casa del centrodestra. Visto che il presidente della giunta non si è fatto vedere, hanno lasciato la seduta, per la seconda volta in due giorni.

Grande è la confusione sotto il cielo di Trieste. I leghisti sono scesi sul sentiero di guerra a causa di un’intervista rilasciata dal ministro Luca Ciriani che la scorsa settimana aveva criticato la gestione della sanità, in particolare il progetto dell’ospedale di Pordenone. Si sono dimessi sette assessori su dieci, sei della Lega o del gruppo Fedriga, uno di Forza Italia. Un avviso al partito di Giorgia Meloni, accompagnato dalla minaccia di andare alle elezioni anticipate, consentendo così al presidente di aggirare l’ostacolo del limite del terzo mandato. Se la crisi impedisse alla legislatura di superare la metà della propria durata, Fedriga potrebbe ricandidarsi. È per questo che le minoranze denunciano una situazione di ingestibilità che nascerebbe da appetiti legati alle poltrone.

‹ › 1 / 3 WhatsApp Image 2025-05-21 at 17.28.09 (2) ‹ › 2 / 3 WhatsApp Image 2025-05-21 at 17.28.09 (1) ‹ › 3 / 3 WhatsApp Image 2025-05-21 at 17.28.08

“Oggi per l’ennesima volta abbiamo ribadito la richiesta di un’informativa da parte del presidente Fedriga. E ancora una volta la scelta è stata di fuggire e nascondersi per evitare di dare spiegazioni riguardo alla crisi in atto”. Così hanno dichiarato in una nota i capigruppo di opposizione, Diego Moretti (Pd), Massimo Moretuzzo (Patto per l’Autonomia-Civica Fvg) e Rosaria Capozzi (Misto, composto dalle forze politiche Movimento 5 stelle, Open Sinistra Fvg e Alleanza Verdi Sinistra). Una presa di posizione unitaria, alla vigilia dell’incontro di Fedriga con la premier. “Continua a snobbare il consiglio regionale, non possiamo pensare che in una situazione di evidente crisi politica vi sia il completo disinteresse verso quanto viene chiesto in assemblea e che si debba rimanere appesi all’esito di un colloquio privato fatto a Roma”.

In programma c’era la risposta ad alcune interrogazioni e mozioni. “Le abbiamo ritirate non ritenendo che oggi gli assessori che hanno rimesso le deleghe al presidente siano abilitati a rispondere, ribadendo la richiesta fatta già martedì in aula: le questioni politiche che riguardano il Friuli Venezia Giulia devono essere affrontate nell’aula del consiglio, che in questi giorni è stato trattato come una dépendance di Fedriga. Non lo accettiamo”. Massimo Moretuzzo, capogruppo del Patto per l’autonomia, ha spiegato: “Gli assessori c’erano ma non hanno la legittimità politica per dare risposte e prendere impegni. Delle due l’una: o sono dimissionari, e quindi non sono più nelle loro funzioni, oppure la remissione delle deleghe è una presa in giro e siamo davanti a una farsa. In entrambi i casi la giunta è delegittimata”.

Da due giorni le minoranze dichiarano che a bloccare il parlamento friulano siano i personalismi di una parte della classe politica. “Ha operato in modo inqualificabile e in un momento di grande difficoltà della nostra Regione, mentre il quadro della sanità non è per niente rassicurante. Questa maggioranza non solo si dimostra irresponsabile, ma anche assai lontana dai cittadini” ha dichiarato Rosaria Capozzi dei Cinquestelle.

Si tratterebbe di una crisi “presunta” in cui il tema della sanità è il pretesto per nascondere la vera motivazione: il terzo mandato di Fedriga. Si tratta di una burrasca che contemporaneamente coinvolge due regioni del Nordest e la provincia autonoma di Trento. Nel caso del Veneto, Zaia è destinato a finire la sua avventura di governatore dopo tre mandati e dopo il pronunciamento della Consulta. A Trento il consiglio provinciale ha approvato a inizio aprile la possibilità di candidarsi alla carica di presidente anche per tre volte. Tre giorni fa il consiglio dei ministri ha impugnato la legge, rivolgendosi alla Consulta e scatenando le ire dei leghisti trentini contro Fratelli d’Italia. In Friuli si combatte una guerra preventiva, ma il tema del contendere è sempre lo stesso. “Il segnale che arriva ai cittadini è davvero pessimo – conclude Capozzi – Non ci si sorprenda, perciò, se il primo partito risulta e risulterà essere ancora quello dell’astensionismo, esprimendo un chiaro segnale di disappunto e presa di distanza da questo modo scorretto e furbo di fare politica”.