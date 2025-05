Giovanni Storti in un video: “Legge sulla caccia? Se amate la natura non potete dare fiducia a questo governo”

L’attore Giovanni Storti ha commentato con un video – che ha registrato 6mila commenti a 14 ore dalla pubblicazione – la notizia data in esclusiva da ilFattoQuotidiano.it lo scorso sabato, cioè il retroscena sul disegno di legge governativo che verrà presentato in Consiglio dei ministri e che ha l’obiettivo di stravolgere la legge sulla caccia, liberalizzandola. L’attore – molto seguito sui social – ha elencato le criticità della norma messa a punto da Francesco Lollobrigida e Giorgia Meloni, per poi concludere: “Se tenete alla natura, se tenete agli animali che la vivono, se tenete a voi stessi che volete vivere la natura, come fate a dare ancora fiducia a questo governo?”.

Video Instragram/Giovanni Storti