Terzo mandato, Bignami (FdI) sfida la Lega: “Impugneremo la legge trentina, il divieto vale per tutti”. Domani il Cdm

“Vista la sentenza della Consulta, ritengo che il limite debba essere applicato in tutte le Regioni. Salvo connotazioni specifiche di statuto speciale, che non mi pare ci siano, penso che l’impugnazione ne sia la logica conseguenza“. In un’intervista al quotidiano del nord-est Il Gazzettino, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Galeazzo Bignami conferma l’intenzione del governo di impugnare nel Consiglio dei ministri di lunedì la legge della Provincia autonoma di Trento che consente il terzo mandato al governatore leghista Maurizio Fugatti. La linea dell’esecutivo, dunque, sarà la stessa adottata nei confronti della legge “salva-De Luca” approvata in Campania, poi dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale.

La conseguenza inevitabile sarà lo stop alle ambizioni di ricandidatura di altri due governatori-simbolo della Lega, Luca Zaia in Veneto (già rieletto la terza volta grazie a un’interpretazione inedita della norma) e Massimiliano Fedriga in Friuli-Venezia Giulia: “Ne siamo consapevoli, abbiamo fatto una scelta“, risponde Bignami. “Penso che Zaia sia una persona di grande qualità e valore, ma c’è una sentenza che va rispettata. Nella proposta di legge sul premierato abbiamo introdotto proprio il limite di due mandati e la Corte costituzionale ha affermato che si tratta di un principio fondamentale. Se Zaia avesse voglia di venire in Emilia Romagna, basta che passi il Po, così ci porta un po’ di buon governo…”, minimizza.

In vista del Consiglio dei ministri, però, la questione potrebbe diventare terreno di scontro incandescente tra Fratelli d’Italia e Lega. Già a gennaio il vicepremier Matteo Salvini e un altro peso massimo del Carroccio, il ministro delle Autonomie Roberto Calderoli, si erano sfilati dalla decisione di impugnare la legge campana: una dinamica destinata a ripetersi lunedì, probabilmente in modo molto più rumoroso, visto che in questo caso al centro del confronto c’è un governatore leghista. Nei giorni scorsi, a chi gli chiedeva conferma dell’intenzione del governo, Salvini aveva risposto in modo eloquente: “Non ne ho la più pallida idea, mi auguro di no“. E Calderoli, rispondendo a un’interrogazione alla Camera, aveva sostenuto la legittimità della legge trentina. Insomma, la Lega non sembra avere intenzione di accettare la linea di FdI senza dare battaglia.