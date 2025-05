Internazionali, quando gioca oggi Sinner a Roma contro Paul. In campo anche Musetti | Orari e tv

Gli Internazionali d’Italia 2025 stanno per volgere al termine. Una partita separa Jannik Sinner e Lorenzo Musetti dal raggiungere quella che sarebbe una straordinaria finale tutta italiana sulla terra rossa di Roma. Ma per far diventare questo sogno realtà, gli azzurri dovranno superare gli ultimi due ostacoli sul loro percorso. E che ostacoli. L’altoatesino, che ha demolito nel turno precedente Casper Ruud, sfiderà Tommy Paul. Il carrarino, reduce dalla brillante vittoria su Alexander Zverev, sarà invece impegnato contro Carlos Alcaraz in una sorta di rivincita della finale di Montecarlo dello scorso aprile. Insomma, questo venerdì 16 maggio sarà una grande giornata di tennis, nella speranza che a sorridere siano ancora una volta gli azzurri autori fin qui di un grandissimo torneo sia a livello maschile che femminile, come testimoniato anche da Jasmine Paolini che ha staccato il pass per la finalissima del torneo diventando la terza italiana in finale al Wta 1000 di Roma nell’era Open dopo Raffaella Reggi (1985) e Sara Errani (2014). Con quest’ultima, tra l’altro, giocherà questo pomeriggio nella semifinale del torneo di doppio femminile.

Sinner-Paul e Musetti-Alcaraz quando giocano: il programma di oggi a Roma

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti scenderanno in campo oggi, 16 maggio, a Roma nel torneo maschile di singolare per dare battaglia a Tommy Paul e Carlos Alcaraz, entrambi sul Campo Centrale. Di seguito il programma di giornata:

CAMPO CENTRALE

Inizio alle ore 13:30

Errani-Paolini contro Andreeva-Shnaider

Non prima delle ore 15:30

Musetti contro Alcaraz

Non prima delle ore 19

Kudermetova-Mertens contro Perez-Sanders

Non prima delle ore 20:30

Sinner contro Paul

Sinner contro Paul e Musetti contro Alcaraz, dove vedere le partite in tv e in streaming

La sfida tra Sinner e Paul, così come quella tra Musetti e Alcaraz, andrà in scena oggi, venerdì 15 maggio. Il carrarino scenderà in campo non prima delle ore 15:30 al termine del match di doppio che avrà come protagoniste Errani e Paolini. Il match dell’altoatesino invece comincerà non prima delle ore 20:30, dopo l’altra semifinale di doppio femminile. Entrambi gli incontri degli Internazionali d’Italia 2025, saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Sky Sport. In via eccezionale però, entrambe le partite saranno visibili anche in chiaro su Rai 1. I match si potranno seguire anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e su RaiPlay.

