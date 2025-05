Internazionali, Errani e Paolini volano in finale di doppio a Roma: “C’è tanta gioia, che bello essere italiani”

C’è l’Italia in finale agli Internazionali. Sara Errani e Jasmine Paolini hanno battuto in semifinale di doppio femminile la coppia formata da Andreeva e Shnaider con il punteggio di 6-4, 6-4 staccando così il pass per la finalissima del torneo. Domenica 18 maggio affronteranno la coppia vincente tra Perez-Sanders e Kudermetova-Mertens. Le azzurre, campionesse olimpiche di doppio ai Giochi di Parigi 2024, avranno quindi l’occasione di confermare il titolo vinto lo scorso anno dopo aver sconfitte le stesse rivali superate nella finale olimpica della scorsa estate.

Errani e Paolini si presenteranno alla super appuntamento della prossima domenica dopo aver disputato un sensazionale 2024. Svariati sono stati infatti i successi di coppia per le azzurre: le già citate Olimpiadi, la Billie Jean King Cup, il Masters 1000 di Roma, quello di Pechino e il Wta 500 di Linz. Il duo era giunto in finale anche al Roland Garros, prendendo parte persino alle Finals di Riad di fine 2024. Per Errani e Paolini si tratta della loro ottava finale, tenendo anche presenti Melbourne nel 2022, Monastir 2023 e quella di Doha dello scorso febbraio.

“C’é davvero tanta gioia e soddisfazione. E’ stata una partita davvero tosta ma siamo state tutte e due molto solide, direi tatticamente perfette“, il primo commteno di Sara Errani dopo aver conquistato la finale. “È sempre difficile giocare contro di loro perché sono davvero due ottime singolariste”, ha aggiunto Paolini che a Roma sarà in campo in entrambe le finali. “Jas è fortissima, sta facendo una settimana pazzesca – ha sottolineato Sara – devo solo ringraziarla perché sta facendo uno sforzo enorme a giocare sia singolo che doppio”. Poi gli auguri ai ragazzi, Musetti e Sinner: “Un grosso in bocca a lupo a ‘Muso’ e Jannik: sogniamo una finale tutta italiana”, dice Paolini. Le ha fatto eco Sara: “Che bello essere italiani”.