Jannik Sinner adesso è davvero pronto. Il numero uno del mondo è tornato al cento per cento. L’azzurro conquista la sua prima semifinale in carriera agli Internazionali d’Italia grazie a una prestazione dominante, sulla scia di quelle messe in fila prima della sospensione per il caso Clostebol. Casper Ruud infatti è stato letteralmente spazzato via dal Centrale del Foro Italico con il punteggio di 6-0 6-1 in appena un’ora di gioco. Una prova di forza che consente a Sinner di infilare la 25esima vittoria consecutiva. Non perde dalla finale di Pechino a inizio ottobre 2024. Adesso tra il leader del ranking e la finale di Roma c’è lo statunitense Tommy Paul, uscito vincente dal quarto di finale contro Hubert Hurkacz.

La parola “dominio” forse non inquadra nel modo giusto la prestazione con cui Sinner ha superato Ruud. L’azzurro è stato asfissiante, insaziabile, ha reso il numero 7 del mondo un giocatore qualsiasi. E non uno dei tennisti più in forma del momento, recente campione nel Masters 1000 di Madrid. In totale la partita si è chiusa con 55 punti a 22. L’altoatesino ha alzato definitivamente il livello, mostrando sul campo un’intensità incredibile. Ruud certo ci ha messo un poco del suo, incappando in una serata fatta anche di diversi errori gratuiti. Però, di fronte a questa versione di Sinner, è davvero difficile dare delle colpe. Anche perché il norvegese non sembra avere (ancora) le armi per fare male al gioco dell’azzurro. Sul cemento indoor come sulla terra rossa. È stata insomma una partita di allenamento, una lezione di tennis giocata a una velocità impressionante.

Primo set – La pressione di Sinner è subito alta. La partenza non ha niente a che vedere con quella delle passate partite. Tre punti, 0-40, tre palle break immediate. Basta la prima. Un vantaggio che viene confermato senza problemi dal numero 1 del mondo. È un inizio travolgente, con Ruud che non riesce ad arginare la manovra e le accelerazioni di Sinner. Un andamento che si trasforma in altre tre chance di break sul 2-0. E anche stavolta Sinner passa subito, grazie anche a un Ruud falloso con il diritto. Sinner non molla, anzi. L’altoatesino continua a spingere, il norvegese è incapace di tenere i ritmi, e così ecco anche il 5-0. Schiaffo al volo e per il numero 7 della classifica non c’è niente da fare. Inevitabile a questo punto il bagel, che arriva con un rovescio in rete di Ruud: 6-0.

Secondo set – Ruud prova a scuotersi ma Sinner non glielo permette. La spinta dell’azzurro si mantiene asfissiante, l’intensità troppa alta per il norvegese. Primo gioco, due palle break. Sulla prima Ruud trova l’aiuto del servizio, ma sulla seconda la risposta di Sinner finisce sulla riga, prima del diritto che vale il 7-0 di parziale: ancora break. Sul 2-0 Sinner si ritrova ancora avanti 15-40, ma stavolta Ruud ha uno scatto d’orgoglio e annulla, prima di tenere il suo primo servizio della partita nel boato d’incoraggiamento del Centrale. Il doppio break è però solo rimandato di poco. Sul 3-1 Sinner va a segno con il rovescio lungolinea e Ruud non recupera. È il punto esclamativo sulla sfida. Sul 5-1 il numero 1 ha ancora tre palle break, che questa volta sono anche tre match point. Risposta di rovescio, Ruud osserva impietrito: 6-1.