Internazionali, straordinaria Paolini: batte Stearns ed è in finale

Grazie a un’altra super partita, Jasmine Paolini elimina Peyton Stearns in due set con il punteggio di 7-5, 6-1 e si qualifica per la finale degli Internazionali d’Italia per la prima volta in carriera. La numero 6 del ranking Wta diventa così la terza azzurra in finale al Wta 1000 di Roma nell’era Open dopo Raffaella Reggi, che lo vinse nel 1985, e Sara Errani che venne sconfitta nel 2014. Nella finalissima sfiderà la vincente dell’altra semifinale, quella tra la cinese Zheng Qinwen e la statunitense Coco Gauff.

L’azzurra ha sofferto nel primo parziale, ma è stata brava ad annullare due set point e a chiudere avanti 7-5 il primo set. Il secondo invece l’ha vista meno in difficoltà e nonostante qualche sbavatura non ha mai dato la possibilità all’americana numero 42 al mondo di rimettersi in carreggiata. Paolini si prende così la sua ottava finale Wta in carriera, ma questa ha un sapore del tutto speciale.

“Sono contentissima, è un sogno essere qua, giocare in Italia e ora fare la finale agli Internazionali è bellissimo. Qui sono venuta due volte con papà a vedere una partita nel campo Centrale e giocare la finale è qualcosa di pazzesco. Mi avete dato una carica, perché oggi è stata una partenza un po’ in salita e ho fatto fatica all’inizio. Meno male che ci siete stati voi, abbiamo vinto la partita insieme”, ha dichiarato un’entusiasta Jasmine Paolini dopo la vittoria sulla statunitense Peyton Stearns.

“All’inizio non avevo bellissime sensazioni. Sono stata però li, punto su punto, sono riuscita a girare il match. Sono contenta di come sono riuscita a capovolgere questa partita. Sono venuta qui da bambina perché mi piaceva il tennis. Ovvio che giocare qua è sempre stato un sogno ed essere in finale ancora di più. Sono solo contenta e spero di poter giocare un altro buon match e di godermi appieno questo torneo perché è tutto pazzesco. E’ bellissimo far parte di tutto il movimento tennistico adesso. In bocca al lupo per Matteo (Berrettini, ndr). Speriamo recuperi presto, ma siamo un bellissimo movimento e sono fierissima di farne parte”, ha concluso l’azzurra.

