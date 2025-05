Formigoni, mentre faceva il Presidente della Regione Lombardia e non solo, diceva a tutti che la sanità come l’aveva organizzata lui era la migliore d’Europa… mentre iniziava la sua svendita al privato che, inizialmente, veniva indicata come una opportunità per ridurre le liste di attesa e aumentare la scelta di cura del cittadino.

Poco tempo fa proprio il Presidente Fontana e l’assessore alla Sanità della stessa regione ci hanno detto che il modello lombardo per l’abbattimento delle lunghe attese doveva essere esportato a livello nazionale!

Invece è proprio dei giorni scorsi la notizia che la coppia Fontana-Bertolaso si è arresa. Ha chiesto l’intervento dei Nas dei Carabinieri per studiare l’eterno cavillo delle liste di attesa e del loro allungarsi nonostante l’impegno costante e la certezza, non così certa, di fare tutto il possibile per contrastare il fenomeno.

Allora, caro Bertolaso, non avevo torto quando le ho chiesto che potevo darle una mano a svoltare realmente.

Allora, caro Bertolaso, non ho torto se dico da anni che in realtà la scelta nemmeno tanto velata è quella – proprio allungando le liste di attesa – di spingere il paziente verso il privato?

Allora, caro Bertolaso, se le prestazioni mutualistiche diminuiscono “obbligatoriamente” lei può dimostrare i conti in ordine a scapito dei cittadini, magari i più onesti che pagano le tasse e che vengono gabbati due volte… è questo che vuole?

Allora, caro Bertolaso, è questo il bel modello, ampliato, che vuole esportare?

Ma poiché non vuole nemmeno ascoltarmi ora mi sono permesso di mandare una mail al tenente colonnello Pignatelli dei Nas per chiedergli di ricevermi e ascoltarmi. Ho tante cose da dire e da proporre di reale. Se mai mi dovesse ricevere, secondo me si potrebbero scoprire tante cose che lei, caro Bertolaso, dovrebbe sapere da tempo. Spero di avere risposta alla mia Pec, che rilancio dalle pagine di questo nostro quotidiano. Finché avrò voce. Ossequi assessore, ci vediamo presto, appena il tenente colonnello mi risponde. Perché non può non rispondere ad un cittadino prima che ad un medico.

Ps: proprio mentre postavo questo mio scritto, sono stato contattato dal Comandante Carabinieri Nas Lombardia, Filippo Bentivogli, che mi audirà martedì 20 maggio prossimo per ascoltare le mie idee su come ridurre al più presto l’attesa ormai irreale di visite, esami ed interventi eseguiti con il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Sono e resto solo dalla parte di chi non ha parole. Faccio il vostro megafono.