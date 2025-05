Marcus Thuram ha sfruttato i giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi per un po’ di shopping nel centro di Milano. L’attaccante francese dell’Inter è stato pizzicato con una borsa piena di acquisti, ma ha colpito soprattutto la scelta del mezzo: una bicicletta a noleggio. Il video mostra Thuram che riempie il cestino con i suoi acquisti. Poi una pedalata verso casa, in attesa di rivederlo in campo per il rush scudetto e nella finale di Champions tra Inter e Psg in programma il 31 maggio a Monaco.