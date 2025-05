Psg-Inter, biglietti finale di Champions League: quando e come si comprano. Tutte le informazioni

Dopo una spettacolare semifinale contro il Barcellona, l’Inter conquista la finale di Champions League. Per il club nerazzurro si tratta della settima finale europea della sua storia, la seconda nelle ultime tre stagioni, confermando un percorso di altissimo livello in campo internazionale. L’ultimo ostacolo verso il sogno europeo sarà il Paris Saint-Germain, in un appuntamento già segnato in rosso sui calendari dei tifosi: sabato 31 maggio, alle ore 21:00, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. La febbre per la finale è già altissima, e con questa cresce anche la domanda di biglietti, ampiamente superiore rispetto alla disponibilità reale. L’Inter ha annunciato sul proprio sito web che non sarà possibile accontentare tutti i tifosi, ma che si cercherà di adottare un criterio di assegnazione volto a premiare la fedeltà dei supporter più assidui.

I biglietti potranno essere acquistati esclusivamente attraverso il sito ufficiale UEFA. Per farlo, sarà necessario un codice di accesso univoco che potrà essere richiesto solo da abbonati alla Serie A 2024/25 e soci Inter Club attivi per la stagione in corso. Le richieste potranno essere inoltrate a partire dalle ore 10:00 di venerdì 9 maggio e fino alle 10:00 di lunedì 12 maggio tramite la sezione dedicata su inter.it/tickets. Sarà necessario fornire i numeri della tessera Siamo Noi e della tessera Inter Club per completare la procedura.

Tuttavia, la semplice richiesta non garantisce l’ottenimento del codice. I codici saranno infatti assegnati secondo criteri di fedeltà, che terranno conto degli anni consecutivi di abbonamento o iscrizione all’Inter Club. I codici saranno poi inviati via e-mail ai selezionati nei giorni successivi alla scadenza delle richieste. Ogni codice darà diritto all’acquisto di un solo biglietto, personale e non cedibile. Anche l’e-mail utilizzata per ricevere il codice dovrà essere la stessa usata per l’acquisto sul sito UEFA. Il club ribadisce che acquistare biglietti da canali non ufficiali, come siti web non autorizzati o rivendite online, comporta il serio rischio di non poter accedere alla partita e di perdere l’importo pagato.

Per i tifosi con disabilità, l’Inter ha garantito che tutte le informazioni relative all’accoglienza saranno pubblicate a breve nella sezione dedicata sul sito ufficiale del club. L’Inter si prepara a scrivere un’altra pagina importante della sua storia. I tifosi sognano e si preparano a sostenere la squadra nella notte più attesa dell’intera stagione.