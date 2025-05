Serie A, grande ammucchiata alla 37esima giornata: 9 partite tutte alla stessa ora. Qual è il motivo

La sfida scudetto si intreccia con la lotta retrocessione e la battaglia per il quarto posto: per questo 18 squadre andranno in campo tutte insieme

La notizia era nell’aria, ma ora è arrivata l’ufficialità. Tutti i match della 37esima giornata di Serie A si giocheranno domenica 18 maggio alle ore 20:45. L’unica eccezione sarà Genoa-Atalanta, in programma sabato 17 maggio alle ore 20:45 e senza nessun obiettivo in palio. Per la prima volta, ben 9 partite della penultima giornata di campionato si disputeranno in contemporanea nella fascia serale. Questo perché la Lega deve far rispettare il regolamento e quindi garantire la contemporaneità, da quest’anno prevista negli ultimi due turni, per le squadre in lotta per lo stesso obiettivo.

Ovviamente Napoli e Inter, alle prese con una grandissima lotta Scudetto che vede Conte a +1 su Inzaghi, devono giocare allo stesso orario. Il rebus però si è posto per via delle loro rivali, rispettivamente Parma e Lazio, che sono ancora in corsa per i loro obiettivi: gli emiliani devono salvarsi, mentre i biancocelesti puntano al quarto posto che vale la Champions League (ad oggi hanno gli stessi punti dalla Juventus). In lotta per la quarta posizione ci sono però anche Roma e Bologna, che giocano rispettivamente contro Milan e Fiorentina, a loro volta coinvolte nella lotta per i posti che garantiscono la qualificazione alle coppe europee. Anche lato salvezza, la situazione è ingarbugliata. Potenzialmente, al netto del già retrocesso Monza, ci sono in lotta per restare in Serie A ben 6 squadre: Cagliari, Verona, Parma, Venezia, Lecce ed Empoli.

Ecco quindi che l’unica soluzione plausibile era la grande ammucchiata. E così ha deciso la Lega Serie A. L’unico vero dibattito possibile ha riguardato l’orario. Per questioni di ordine pubblico sarebbe stato molto meglio giocare tutte le gare alle ore 15. Probabilmente però hanno prevalso le logiche televisive: per le due emittenti coinvolte, Dazn e Sky, è molto più appettibile lo slot delle 20.25. Ecco quindi le date e gli orari ufficiali della penultima giornata di campionato.

Serie A, 37esima giornata

Genoa-Atalanta, sabato 17 maggio alle ore 20:45

Juventus-Udinese, domenica 18 maggio alle ore 20:45

Monza-Empoli, domenica 18 maggio alle ore 20:45

Cagliari-Venezia, domenica 18 maggio alle ore 20:45

Lecce-Torino, domenica 18 maggio alle ore 20:45

Inter-Lazio, domenica 18 maggio alle ore 20:45

Verona-Como, domenica 18 maggio alle ore 20:45

Parma-Napoli, domenica 18 maggio alle ore 20:45

Fiorentina-Bologna, domenica 18 maggio alle ore 20:45

Roma-Milan, domenica 18 maggio alle ore 20:45

Ultima giornata: Napoli e Inter in campo di giovedì

Ma non è tutto. Se il Napoli non dovesse matematicamente vincere il campionato nella prossima giornata, il 38esimo e ultimo turno verrebbe anticipato a giovedì 22 maggio. A scendere in campo sarebbe solo il Napoli (contro il Cagliari) e l’Inter (contro il Como), sempre che i sardi nel frattempo abbiamo conquistato la matematica salvezza. Perché questa scelta? Così facendo, eventualmente lo spareggio Scudetto si giocherebbe di domenica, ossia il 25 maggio. Una mossa obbligata, visto che l’Inter avrà la finale di Champions con il Psg il 31 maggio e posticipare lo spareggio per stabilire chi sarà incoronato Campione d’Italia al mese di giugno sarebbe impossibile perché dal 4 all’8 giugno sono infatti in programma le semifinali di Nations League.