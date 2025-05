Le due squadre non si sono infatti mai affrontate in competizioni ufficiali: la finalissima di Monaco di Baviera sarà la prima volta

Sarà il Paris Saint-Germain ad affrontare l’Inter il 31 maggio a Monaco di Baviera nella finale di Champions League. I campioni di Francia in carica hanno vinto 2-1 la semifinale di ritorno contro l’Arsenal confermando il successo ottenuto a Londra nella gara d’andata (1-0, gol di Dembelè). Ancora protagonista Gianluigi Donnarumma, autore di un paio di interventi decisivi (dopo quelli con il Liverpool e l’Aston Villa) che hanno tenuto a galla gli uomini di Luis Enrique.

Dopo un assedio iniziale dei Gunners verso la porta difesa dal miglior giocatore di Euro 2020, l’ex centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, ha sbloccato il risultato al 27esimo del primo tempo con un tiro al limite dell’area che ha battuto il portiere spagnolo David Raya, complice una deviazione. Nella ripresa Vitinha ha sbagliato un calcio di rigore, ma tre minuti dopo, al 72esimo, Achraf Hakimi ha raddoppiato con una conclusione sul secondo palo, dopo l’ennesima sua incursione offensiva quasi sempre letale (quella precedente aveva portato al penalty).

Bukayo Saka al 76esimo ha accorciato le distanze da posizione ravvicinata, ma nel quarto d’ora finale i parigini hanno rischiato pochissimo mantenendo così il vantaggio che è valso il pass per la finalissima contro i nerazzurri. Proprio come successe nel 2023 con il Manchester City, quella tra Inter e Psg sarà una sfida inedita. Le due squadre non si sono infatti mai affrontate in competizioni ufficiali e lo faranno per la prima volta nella partita più importante che esista a livello di competizioni per club.