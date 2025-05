Magi si presenta in Aula vestito da “fantasma del Referendum”: bloccato dagli assistenti e portato via di peso – Video

Contro ilsul, il deputato e segretario di +Europa,, è entrato in Aula nel corso delcon la presidente del Consigliocome già fatto nel corso di un presidio organizzato nelle scorse settimane di fronte alla Rai , per denunciare come il servizio pubblico stia di fatto oscurando approfondimenti e informazioni sul voto previsto per il prossimo 8 e 9 giugno sui quesiti su. Magi è stato prima fermato dai commessi della Camera, poi espulso dal presidente Fontana.

“Avrei voluto chiederle di garantire ai cittadini l’informazione sui referendum e magari invitarli ad andare al voto l’8 e 9 giugno. E le avremmo ricordato di quando lei accusava i governi in carica di silenziare i referendum e svilire la partecipazione popolare: avveniva solo pochi anni fa, nel 2016 e nel 2022. Questo il question time che avremmo voluto fare come +Europa, ma il presidente della Camera Fontana ce lo ha impedito, dando un’interpretazione molto rigida del regolamento che persino il presidente La Russa al Senato ha derogato”, ha poi attaccato il presidente del comitato promotore per il referendum sulla cittadinanza sui propri canali social. “Siccome nella retorica della presidente Meloni, la volontà e il voto popolare diretto sono talmente importanti che vorrebbe che fosse eletto in questo modo direttamente il presidente del Consiglio, mi aspetto che lei dica a tutti i cittadini di andare a votare. Abbiamo ascoltato Lollobrigida, Salvini, La Russa, ma non la presidente Meloni. Così si uccide la democrazia, facendo mancare l’informazione ai cittadini”, ha concluso Magi.

Meloni invece ha replicato dai banchi del governo, durante il suo intervento dopo il quesito posto da Maria Elena Boschi (Iv), attaccando invece sui referendum sul lavoro: “Tornando al fantasma dell’onorevole Magi, il variegato mondo dell’opposizione al governo fa delle riforme che poi all’opposizione vuole abolire”.